ارتفاع عدد الأطفال اللاجئين في العالم 5 أضعاف .

جنيف 23 مايو 2017 ( وال ) - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إن عدد الأطفال اللاجئين في العالم ازداد بنحو 5 أضعاف في الفترة من عام 2010 حتى عام 2016. وأشارت المنظمة في تقرير نشر أمس الاثنين إلى أنه تم تسجيل 300 ألف طفل لاجئ دون مرافق , أو منفصل عن ذويه , في 80 دولة خلال عامي 2015 و2016, مقابل 66 ألفا في عامي 2010 و2011. وأوضح التقرير أن عددا متزايدا من هؤلاء الأطفال يسلكون طرقا بالغة الخطورة تحت رحمة المهربين والمتاجرين بالبشر غالبا, من أجل الوصول إلى وجهاتهم. وأضاف التقرير بأن 200 ألف طفل , غير مصحوبين بذويهم , تقدموا بطلبات اللجوء عبر 80 دولة خلال عامي 2015 و2016, مضيفا أن 170 ألفا منهم تقدموا بطلبات لجوء في أوروبا خلال الفترة ذاتها. و اشار إلى أنه تم اعتقال 100 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم على حدود الولايات المتحدة الأمريكية مع المكسيك في عامي 2015 و2016. وبحسب التقرير, فإن الأطفال يشكلون ما يقرب من 28 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر في العالم, وإن نصيب بلدان أفريقيا من هؤلاء الأطفال يبلغ 64 بالمائة. ...(وال)...