الاتفاق على اعادة تسيير الرحلات الجوية التركية باتجاه المطارات الليبية بعد شهر رمضان المبارك .

الرياض 22مايو 2017 ( وال ) - اتفق وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" ونظيره وزير الخارجية التركي \\\" تشاووش أوغلو \\\" على إعادة تسيير رحلات شركة الخطوط الجوية التركية بين المطارات الليبية و التركية في القريب العاجل و تحديدا بعد شهر رمضان المبارك مباشرة ، بحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية .\

وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده \\\" سيالة \\\" بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مع \\\" أوغلو \\\" على أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية .\

و تناول اللقاء آخر المستجدات على الساحة الليبية ، كما تم التطرق لأخر خطوات التعاون الليبي التركي المشترك بالأخص في مجال توليد الطاقة الكهربائية و تحسين خدمات الكهرباء في المدن الليبية كافة بدون إستثناء .