وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الامريكي تطورات الاوضاع السياسية والأمنية في ليبيا .

الرياض 22 مايو 2017 ( وال ) - استعرض وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" مع نظيره وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية \\\" ريكس تيلرسون \\\" العلاقات الليبية الامريكية وتطورات الاوضاع السياسية والامنية في ليبيا وقضايا الارهاب الدولي .\

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فان اللقاء الذي عقد بين \\\" سيالة \\\" و \\\" تيلرسون \\\" بالعاصمة الرياض على هامش القمة العربية الإسلامية الأمريكية - تركز حول الأهمية الأستراتيجية لدور الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة و بالأخص ليبيا .\

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