سيالة \\\" يبحث مع \\\" الحريري\\\" رفع التأشيرة المفروضة على الليبيين لدخول لبنان .الإثنين ، 22-05-2017 - 23:46:00

سيالة \\\" يبحث مع \\\" الحريري\\\" رفع التأشيرة المفروضة على الليبيين لدخول لبنان . الرياض 22 مايو 2017 ( وال ) بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" في لقاء جانبي على هامش أعمال القمة العربية الاسلامية الامريكية التى عقدت بالرياض مع رئيس الحكومة رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية \\\" سعد الحريري \\\" أهمية رفع القيود على التأشيرة اللبنانية المفروضة على المواطنين الليبيين لدخول الأراضي اللبنانية لتحقيق دفع أكبر و تعاون مثمر للعلاقة المتميزة بين ليبيا و لبنان .\\nوأكد المكتب الاعلامي بالوزارة - ان اللقاء تضمن أيضا أهمية تطوير العلاقات الليبية اللبنانية و سبل دعمها و تعزيزها بما يعود على الشعبين الشقيقين الليبي و اللبناني .\\n\\n...( وال )...

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