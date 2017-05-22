\"سيالة \" يلتقي بالرياض عدد من مستشاري الرئيس الامريكي ، وعدد من مسؤولي الخارجية الامريكية .

الرياض 22 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي \"محمد سيالة \" بعض أبرز مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية \" دونالد ترامب \" و بعض كبار مسؤولي وزراة الخارجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن اللقاءات الكثفة التى اجراها على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية .

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخاجية فقد تم خلال هذه اللقاءات مع الجانب الأمريكي ، استعراض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن و الأستقرار بالمنطقة و معالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة،

و أشاد \" سيالة \" خلال هذه اللقاءات بالدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية المساند لليبيا حكومة و شعبا .



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