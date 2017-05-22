\"سيالة \" يلتقي بالرياض عدد من مستشاري الرئيس الامريكي ، وعدد من مسؤولي الخارجية الامريكية .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 23:43:00
الرياض 22 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي \"محمد سيالة \" بعض أبرز مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأميركية \" دونالد ترامب \" و بعض كبار مسؤولي وزراة الخارجية الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن اللقاءات الكثفة التى اجراها على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية .\nوبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخاجية فقد تم خلال هذه اللقاءات مع الجانب الأمريكي ، استعراض الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الأمن و الأستقرار بالمنطقة و معالجة الأزمات التي تعصف بالمنطقة، \nو أشاد \" سيالة \" خلال هذه اللقاءات بالدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية المساند لليبيا حكومة و شعبا . \n\n...( وال )...