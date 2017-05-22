\\\" سيالة \\\" يجري بالرياض سلسلة من اللقاءات المكثفة مع نظرائه بالعديد من الدول .

الرياض 22 مايو 2017 ( وال ) - أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \\\" محمد سيالة \\\" سلسلة من اللقاءات المكثفة الثنائية المباشرة والجانبية مع عدد من نظرائه بالعديد من الدول وذلك بالعاصمة السعودية الرياض - على هامش مشاركة الوفد الليبي برئاسة رئيس المجلس الرئاسي \\\" فائز السراج \\\" في فعاليات القمة العربية الاسلامية الامريكية .\

وبحسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية فقد تركزت هذه اللقاءات \

حول أهمية ليبيا كدولة من دول المنطقة المهمة في الدفع بالتعاون المتبادل لأجل مكافحة الإرهاب ، و أهمية تحقيق الإستقرار في ليبيا والذي سيؤدي الى استقرار المنطقة ككل .\

كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للوزير \\\" سيالة \\\" للاشار ة والتأكيد على أهمية انتصار الشعب الليبي على الأرهاب بأنواعه المختلفة و استعراض الخطوات الليبية الهامة في القضاء على الجماعات الإرهابية و أهمية سحق تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرت الليبية ، وتقديمه في سبيل ذلك المئات من الشهداء ، والالاف من الجرحى .\

واشارته كذلك بأن القضاء على هذا التنظيم الارهابي \\\" داعش \\\" يعد بمثابة مساهمة جبارة وضريبة مرتفعة الثمن من أبناء الشعب الليبي ضمن الجهود العالمية في القضاء على الإرهاب العالمي تضامنا مع العالم ككل .\

و شملت لقاءات وزير الخارجية والتعاون الدولي \\\" محمد سيالة \\\" مع نظرائه من وزراء خارجية الدول المشاركين بالقمة و هم : \

وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية \\\" ريكس تيلرسون \\\" ،\

وزير خارجية المملكة العربية السعودية \\\" عادل الجبير \\\" ، وزير خارجية جمهورية مصر العربية \\\" \\\" سامح شكري \\\" ، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية \\\"خميس الجهيناوي \\\" ، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية \\\"رمضان العمامرة \\\"، وزير الخارجية و شؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية \\\" أيمن الصفدي \\\" ، وزير خارجية جمهورية مالي \\\" عبدالله ديوب \\\" ، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي بالمملكة المغربية \\\" ناصر بوريطة \\\" .\

كما كانت لوزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" لقاءات مع كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية لدولة الكويت الشيخ \\\" صباح خالد الحمد الصباح \\\" ، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ \\\" عبدالله بن زايد \\\" ، ووزير خارجية مملكة البحرين \\\" الشيخ \\\"خالد بن أحمد آل خليفة \\\" ، ووزير خارجية الجمهورية التركية \\\" تشاووش أغلو \\\" .\

والتقى \\\" سيالة \\\" على هامش فعاليات القمة العربية الاسلامية الامريكية نائب رئيس الجمهورية - وزير الخارجية في غويانا \\\" كارل غرينيدج \\\" ، ووزيرة الخارجية لجمهورية سورينام \\\" يلز بولاك بيقيل \\\" .\

وتم خلال هذه اللقاءات بحث العلاقات الثنائية و سبل تطويرها و وتكثيف التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ، بالاضافة الى بحث القضايا الأقليمية و على رأسها قضية الحرب على الإرهاب العالمي و أهمية قيام المجتمع الدولي بدوره للمساعدة لتحقيق الأستقرار في ليبيا .\

كما تم الاتفاق خلال لقاء وزير الخارجية \\\" محمد سيالة \\\" مع وزيري الخارجية لجمهورية غويانا و جمهورية سورينام الاتفاق معهما على تبادل اعتماد سفراء غير مقيمين .\

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