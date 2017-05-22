المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر تدعو لإيصال أكبر قدر من المساعدات إلى ليبيا.

تونس 22 مايو 2017 (وال) - دعا الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر الدكتور صالح بن حمد السحيباني إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتقديم الدعم اللازم لإيصال أكبر قدر من المساعدات الإغاثية والطبية إلى ليبيا. جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة عقب اجتماع الشراكة الخاص بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي انعقد بالعاصمة التونسية لبحث تداعيات الأزمة التي تواجهها جمعية الهلال الأحمر الليبي من الناحية الإنسانية ومشكلة المهاجرين . وحضر الاجتماع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في كل من ليبيا والجزائر ومصر والمغرب وتونس وقطر والنمسا وألمانيا والدنمارك والنرويج والسويد وبريطانيا. ونوه الأمين العام للمنظمة في بيانه بجهود الهلال الأحمر الليبي في عمليات الإغاثة الإنسانية، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية بصفة خاصة لتنفيذ العديد من برامج التوأمة الإنسانية التي تنفذها مكونات المنظمة للتخفيف من معاناة الشعب الليبي والحد من تداعيات الأوضاع على حياة المدنيين، وكان الاجتماع قد ناقش مستقبل الوضع الإنساني في ليبيا بعد ست سنوات من الصراع والاشتباكات التي تشهدها الساحة الليبية وتأثر المدنيين الليبيين على وجه خاص بها، بالإضافة إلى انتشار العنف المناطقي ووجود جماعات مسلحة أسهمت في تدهور الأوضاع الأمنية. كما بحث المجتمعون مشكلة المهاجرين الذين يستخدمون ليبيا كنقطة للعبور إلى أوروبا وبالتالي تعرضهم لمخاطر كارثية ما أدى إلى ارتفاع عمليات الإنقاذ والوفيات في البحر، إضافة إلى عدم وجود إحصائيات يومية دقيقة لحصر حالات الغرق أو الوفاة. وطرحت المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر خلال الاجتماع بعض الحلول التقنية العملية التي تخدم الجهود التنسيقية والتكامل بين العاملين في العمل الإنساني في ليبيا. ..(وال).