الأهلي طرابلس يلتقي الزمالك غدا في تونس ضمن ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أفريقيا.

طرابلس 22 مايو 2017 (وال)- يلتقي فريق الأهلي طرابلس غدا الثلاثاء مع فريق الزمالك المصري بملعب الطيب المهيري بتونس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ذهاب من دور الـ16(مرحلة المجموعات) لدوري أبطال أفريقيا . وكان فريق الأهلي طرابلس أقام معسكرا تدريبا قصيرا استمر سبعة أيام في تونس استعداد لهذه المباراة . يشار إلى أن الأهلي طرابلس خسر أولى مبارياته في دوري المجموعات أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية. ويقبع الأهلي طربلس في اخر ترتيب المجموعة التي يتصدرها مؤقتا بعد الجولة الأولى اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثة نقاط والزمالك المصري ثانيا بثلاثة نقاط وهدفين وكابس الزبمابوي ثالثا واهلي طرابلس رابعا بدون نقاط . ...( وال )...