مدير أمن السواحل يلتقي برئيس البعثة الأوروبية الخاصة بتأمين الحدود.
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 21:06:00
\n طرابلس 22 مايو 2017 (وال) - التقى مدير الإدارة العامة لأمن \nالسواحل، رئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة العقيد طارق \nشنبور، صباح اليوم الاثنين في مقر الإدارة بطرابلس رئيس بعثة \"يوبام\" \nللدعم في ليبيا المختصة بتأمين وإدارة الحدود فينشينزو تاليا فيري \nوالفريق الفني المرافق له.\n وبحث العقيد شنبور مع رئيس بعثة (يوبام) الأوروبية برنامج رفع كفاءة \nمنتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل عن طريق الدعم الأوروبي.\n واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل تقني مشترك لتنفيذ البرنامج \nالتدريبي مطلع شهر يونيو القادم.\n وحضر الاجتماع ضباط الإدارة المختصين في مجال الملاحة، والهندسة \nالبحرية، وتنمية الموارد البشرية.\n..(وال)..