مدير أمن السواحل يلتقي برئيس البعثة الأوروبية الخاصة بتأمين الحدود.



طرابلس 22 مايو 2017 (وال) - التقى مدير الإدارة العامة لأمن

السواحل، رئيس غرفة العمليات الليبية الايطالية المشتركة العقيد طارق

شنبور، صباح اليوم الاثنين في مقر الإدارة بطرابلس رئيس بعثة \"يوبام\"

للدعم في ليبيا المختصة بتأمين وإدارة الحدود فينشينزو تاليا فيري

والفريق الفني المرافق له.

وبحث العقيد شنبور مع رئيس بعثة (يوبام) الأوروبية برنامج رفع كفاءة

منتسبي الإدارة العامة لأمن السواحل عن طريق الدعم الأوروبي.

واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل تقني مشترك لتنفيذ البرنامج

التدريبي مطلع شهر يونيو القادم.

وحضر الاجتماع ضباط الإدارة المختصين في مجال الملاحة، والهندسة

البحرية، وتنمية الموارد البشرية.

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