العراق يعلن خفض إنتاجه بالقدر المتفق عليه مع أوبك.

لندن 22 مايو2017(وال)- اعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الاثنين أن العراق خفض إنتاجه بالقدر المقرر في إطار الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء نهاية العام الماضي لكنه ما زال مستعدا لتلبية نمو الطلب على الخام في المستقبل. وقال ذات المسؤول في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه فلاح العامري رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خلال مناسبة بلندن ان "العراق كثاني أكبر منتج في أوبك يؤكد تحقيقه خفض الإنتاج وقد أعلن في الفترة الأخيرة استعداده لتمديد اتفاق الخفض." لكنه أضاف أن العراق مستعد لتلبية أي نمو في الطلب العالمي على النفط "عن طريق المحافظة على طاقة إنتاجية فائضة وتطوير البنية التحتية للتصدير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في التنقيب والإنتاج". يذكر أن دول أوبيب اتفقت مع 11 دولة منتجة خارج أوبيب في ديسمبر 2016 بفيينا على خفض انتاج البترول إلى 8ر1 مليون برميل يوميا خلال السداسي الاول من عام 2017 حيث تخفض اوبيب 2ر1 مليون برميل يوميا بينما تخفض الدول ال 11 المنتجة خارج المنظمة (أذربيجان بروناي البحرين غينيا الاستوائية كزاخستان ماليزيا المكسيك عمان روسيا السودان وجنوب السودان)600.000 برميل يوميا. وبموجب الاتفاق الحالي وافق العراق على خفض إنتاجه النفطي 210 آلاف برميل يوميا. وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرح الأسبوع الماضي ان العراق يفضل تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة. ومن جهته كان وزير النفط العراقي جباراللعيبي قد قال إن بلاده تدعم تمديدا لستة أشهر بمناسبة لقائه مع وزير الطاقة السيد نور الدين بوطرفة يوم 11مايو في بغداد. تجدر الاشارة ان اللعيبي يلتقي اليوم الاثنين في بغداد بوزير الطاقة السعودي خالد الفالح لمناقشة تمديد خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك حسب ما اعلن عنه عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية. و اضاف ذات المسؤول ان الوزيرين سيناقشان تعزيز العلاقات الثنائية وقرار أوبك المقبل من أجل تعزيز الأسعار العالمية وتقليل تخمة المعروض في سوق النفط العالمية.