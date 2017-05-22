رئيس جنوب السودان يعلن عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد.

جوبا 22 مايو 2017 (وال) - أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير اليوم الاثنين عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد وتعهد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال سلفا كير في خطاب ألقاه بالعاصمة جوبا " أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد يسري مفعوله بدءا من اليوم" مشيرا إلى أنه وجه تعليماته للمدعي العام ل"المراجعة الفورية لقضايا تهم من ارتكبوا جريمة ضد الدولة الذين يعرفون بالمعتقلين السياسيين وضمان اتخاذ خطوات تقود للإفراج عنهم". وبدأت الحرب في جنوب السودان بعد عامين من حصولها على الاستقلال من السودان عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه في 2013. وبعد ذلك أدى القتال إلى تقسيم البلاد على أساس عرقي وارتفاع التضخم بشدة وسقوط بعض مناطق البلاد في براثن المجاعة مما أثار أكبر أزمة لاجئين في إفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.