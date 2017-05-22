مصرع 17 شخصا جراء سقوط حافلة في منحدر جنوب المكسيك.الإثنين ، 22-05-2017 - 18:12:00

مكسيكو سيتي 22 مايو 2017 (وال) - لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 31 خرين أمس الأحد جراء سقوط حافلة في منحدر ببلدية موتوسينتلا الجبلية بولاية تشياباس جنوب المكسيك. وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين أن الحادث وقع عندما انحرفت الحافلة وسقطت من ارتفاع 90 مترا تقريبا في المنطقة الجبلية المسماة خيكوتي. وأضاف المصدر ذاته أن الحافلة كانت تقل أشخاصا ينحدرون من بلدة لا ترينيتاريا وكانوا قد حضروا قداسا دينيا في ساحل المحيط الهادئ لتشياباس. وهرعت الأجهزة الأمنية بولاية تشياباس إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة .

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
احتفالية بالمركز الثقافي نسمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا