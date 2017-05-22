مصرع 17 شخصا جراء سقوط حافلة في منحدر جنوب المكسيك.

مكسيكو سيتي 22 مايو 2017 (وال) - لقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 31 خرين أمس الأحد جراء سقوط حافلة في منحدر ببلدية موتوسينتلا الجبلية بولاية تشياباس جنوب المكسيك. وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين أن الحادث وقع عندما انحرفت الحافلة وسقطت من ارتفاع 90 مترا تقريبا في المنطقة الجبلية المسماة خيكوتي. وأضاف المصدر ذاته أن الحافلة كانت تقل أشخاصا ينحدرون من بلدة لا ترينيتاريا وكانوا قد حضروا قداسا دينيا في ساحل المحيط الهادئ لتشياباس. وهرعت الأجهزة الأمنية بولاية تشياباس إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة .