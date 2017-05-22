اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمعلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة لبلدية سوق الجمعه .



طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - احتفل اليوم الاثنين بمدرسة الجهاد

للتعليم الأساسي ببلدية سوق الجمعه باختتام فعاليات الدورة التدريبية

التي استهدفت عدد من معلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة للبلدية والتي

أقامتها مؤسسة كنزان وطن للتدريب والتطوير تحت اشراف المجلس البلدي.

تخللت الاحتفالية العديد من الكلمات التي اشادت بجهود مؤسسة كنزان

وطن للتدريب والتطوير في تنظيم هذه الدورة لما لها من دورة في رفع كفأة

المعلمات .

وجرى في ختام الاحتفالية تكريم المشاركات بالدورة التدريبية

والمدربين ومن كان له دور في إنجاح الدورة .

( وال )