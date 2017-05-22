اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمعلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة لبلدية سوق الجمعه .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 17:35:00
\n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - احتفل اليوم الاثنين بمدرسة الجهاد \nللتعليم الأساسي ببلدية سوق الجمعه باختتام فعاليات الدورة التدريبية \nالتي استهدفت عدد من معلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة للبلدية والتي \nأقامتها مؤسسة كنزان وطن للتدريب والتطوير تحت اشراف المجلس البلدي.\n تخللت الاحتفالية العديد من الكلمات التي اشادت بجهود مؤسسة كنزان \nوطن للتدريب والتطوير في تنظيم هذه الدورة لما لها من دورة في رفع كفأة \nالمعلمات .\n وجرى في ختام الاحتفالية تكريم المشاركات بالدورة التدريبية \nوالمدربين ومن كان له دور في إنجاح الدورة .\n ( وال )