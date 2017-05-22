اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمعلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة لبلدية سوق الجمعه .الإثنين ، 22-05-2017 - 17:35:00

اختتام فعاليات الدورة التدريبية لمعلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة لبلدية سوق الجمعه . \n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - احتفل اليوم الاثنين بمدرسة الجهاد \nللتعليم الأساسي ببلدية سوق الجمعه باختتام فعاليات الدورة التدريبية \nالتي استهدفت عدد من معلمات مادة العلوم بالمدارس التابعة للبلدية والتي \nأقامتها مؤسسة كنزان وطن للتدريب والتطوير تحت اشراف المجلس البلدي.\n تخللت الاحتفالية العديد من الكلمات التي اشادت بجهود مؤسسة كنزان \nوطن للتدريب والتطوير في تنظيم هذه الدورة لما لها من دورة في رفع كفأة \nالمعلمات .\n وجرى في ختام الاحتفالية تكريم المشاركات بالدورة التدريبية \nوالمدربين ومن كان له دور في إنجاح الدورة .\n ( وال )

الأكثر قراءة في وال

وزارة الحكم المحلي : العمل جار لتسجيل كافة الليبيين وتخصيص أرقام لهم بالجمعيات الاستهلاكية.
\" سيالة \" ينفي صحة مايتداول بخصوص اصدار قرارات ايفاد للعمل بالخارج لابناء \" الناكوع \" .
احتفالية بالمركز الثقافي نسمة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا