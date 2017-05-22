مؤتمر إقليمي بالاردن يبحث مسعى إعداد خطة تنموية جديدة في المنطقة العربية .

عمان 22 مايو 2017 ( وال )- افتتح بالعاصمة الاردنية عمان اليوم الاثنين المؤتمر الإقليمي حول "التحديات والأولويات الانمائية في منطقة عربية متغيرة" الذي يسعى إلى إعداد خطة تنموية جديدة في المنطقة العربية لسنوات 2018-2021. ونقلت مصاجر اعلامية عن الامين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الامم المتحدة الانمائي " مراد وهبة " أن البرنامج يهدف إلى بلورة أفكار ومقترحات جريئة لصياغة مرحلة جديدة في برنامج العمل الإقليمي تزامنا مع الخطة الاستراتيجية التي يتم تطويرها على المستوى الدولي. واضاف أن هذه الخطة تقوم على مواجهة الضغوطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية "غير المسبوقة" كما تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعوب العربية في احداث التغير المنشود خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية ومواجهة الازمة المالية. وحسب " مراد وهبة " فإن المشاركين في المؤتمر من وزراء وخبراء ومختصين سيركزون في جلساتهم التي تدوم يومين تعزيز دور النساء والشباب في العملية التنموية والسعي إلى تكريس جميع حقوق الانسان كأساس للتنمية المستدامة ولتحقيق أهدافها السبعة عشر بالتنسيق مع مختلف المنظمات العربية والإقليمية. ...( وال )....