الشباب موضوع أسبوع إفريقيا لليونيسكو من 22 إلى 24 مايو الجاري بباريس .

باريس 22 مايو 2017 ( وال ) - تعقد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" ابتداء من اليوم الاثنين وعلى مدى ثلاثة ايام بمقرها بالعاصمة الفرنسية باريس فعاليات دورة 2017 لأسبوع إفريقيا تحت شعار "الاستثمار في الشباب الإفريقي " . وذكرت مصادر اعلامية ان برنامج هذه التظاهرة التي تنظمها المجموعة الإفريقية للدول الأعضاء باليونيسكو برئاسة الموزمبيق تتضمن أنشطة وحفلات وعرض أفلام ومعارض وموائد مستديرة . وتشمل هذه التظاهرة ايضا عروض أزياء لمصممين أفارقة شباب وورشات وأنشطة لفائدة الأطفال. كما سيتم على هامش التظاهرة تنظيم مائدة مستديرة حول دور وأفاق الشباب الأفارقة بمشاركة جامعيين ومقاولين وممثلي الحكومات والمجتمع المدني الافريقيين. ...( وال )...