استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال شرق بيت لحم .الإثنين ، 22-05-2017 - 16:43:00

ام الله 22 مايو 2017 ( وال ) استشهد شاب فلسطيني , برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي , شمال شرق بيت لحم بالضفة الغربية . وذكرت مصادر اعلامية أن عساكر قوات الاحتلال اطلقوا النار على الشاب الفلسطيني عند إحدى الحواجز بشرق بيت لحم . واضافت المصادر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي منعت , طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني , من الوصول إلى الشاب المصاب لتقديم العلاج له , وتركته ينزف على الأرض , حتى استشهد . ...( وال )...

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