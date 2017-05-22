رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يدعو شركات الاتصالات الى الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية ودعم الانشطة والبرامج المتعلقة بتقديم التبرعات والمساعدات .

طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - دعا رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس " سامي الفنطازي " شركات الاتصالات التابعة للهيئة الى الاضطلاع بالمسؤولية الاجتماعية خاصة خلال شهر رمضان المبارك . وطالب " الفنطازي " خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس والمدراء العامون لشركات الاتصالات بدعم الانشطة والبرامج المتعلقة بتقديم التبرعات والمساعدات للمرضى والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والاسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود ودور الرعاية الاجتماعية ، اضافة الى رعاية المؤتمرات والندوات والبرامج الاجتماعية ذات التوجه الوطني لدعم التكافل الاجتماعي والترابط والمصالحة الاجتماعية بين الليبيين . كما أكد " الفنطازي " خلال الاجتماع على ضرورة التزام شركات القطاع على تمويل هذه البرامج ضمن ميزانياتها المخصصة لدعم الانشطة الانسانية والاجتماعية ، وان تمتنع عن الدخول في برامج المسابقات والجوائز التى قدمتها بعض شركات القطاع خلال شهر رمضان في السنوات السابقة ، مشيرا بأنها قد قوبلت بالانتقاد وعدم الرضا عموما .مطالبا شركات القطاع بضرورة التقيد والالتزام . ...( وال )...