إصابة العديد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية .

رام الله 22 مايو 2017 ( وال ) - أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم الإثنين خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله والقدس ونابلس وقلقيلية على خلفية التصعيد الشعبي الفلسطيني الداعم للأسرى في السجون والمعتقلات في تنفيذ مطالبهم بعد إضرابهم عن الطعام من أجلها منذ 36 يوما. وذكرت مصادر اعلامية أن فلسطينيا اصيب برصاص في قدمه في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله , وآخرون بحالات اختناق , خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على خلفية مسيرة متضامنة مع الأسرى المضربين . كما أصيب ( 3 ) شبان بأعيرة نارية , ونحو 10 آخرين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب حاجز قلنديا شمال مدينة القدس . وفي سياق متصل أصيب عدة شبان فلسطينيين بالرصاص , وبحالات اختناق , جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع , في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي , على المدخل الشمالي لبلدة عزون شرق قلقيلية. ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان إن جنود الاحتلال الاسرائيلي أطلقوا الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة ( 2 ) منهم بجروح. ...( وال )...