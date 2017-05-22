جنوب افريقيا : نائب الرئيس يدعو إلى فتح تحقيق قضائي بشأن قضية فساد في قمة هرم السلطة.الإثنين ، 22-05-2017 - 15:53:00

جوهانسبورغ 22 مايو 2017 ( وال ) - دعا نائب الرئيس الجنوب الافريقي والمرشح لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم " سيريل رامافوزا " إلى فتح تحقيق قضائي بشأن قضية فساد في قمة هرم السلطة بدولة جنوب افريقيا . ونقلت مصادر اعلامية عن " رامافوزا " في خطاب له اليوم أنه يتعين على حزب المؤتمر الوطني الافريقي أن يحرص على أن " لا تتحول جنوب افريقيا إلى دولة مافيا . وكانت النائبة العامة دعت في تقرير نشر في نوفمبر الماضي القضاء والشرطة إلى التحقيق في جرائم الرشوة المفترضة المرتكبة بهرم السلطة. ...( وال )...

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