جنوب افريقيا : نائب الرئيس يدعو إلى فتح تحقيق قضائي بشأن قضية فساد في قمة هرم السلطة.

جوهانسبورغ 22 مايو 2017 ( وال ) - دعا نائب الرئيس الجنوب الافريقي والمرشح لرئاسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم " سيريل رامافوزا " إلى فتح تحقيق قضائي بشأن قضية فساد في قمة هرم السلطة بدولة جنوب افريقيا . ونقلت مصادر اعلامية عن " رامافوزا " في خطاب له اليوم أنه يتعين على حزب المؤتمر الوطني الافريقي أن يحرص على أن " لا تتحول جنوب افريقيا إلى دولة مافيا . وكانت النائبة العامة دعت في تقرير نشر في نوفمبر الماضي القضاء والشرطة إلى التحقيق في جرائم الرشوة المفترضة المرتكبة بهرم السلطة. ...( وال )...