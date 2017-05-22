ثلاثة هيئات دولية : الآفاق الاقتصادية الإفريقية على المدى المتوسط إيجابية .

باريس 22 مايو 2017 ( وال )- ذكر تقرير نشرته ثلاثة هيئات دولية أن الآفاق الاقتصادية الإفريقية على المدى المتوسط تعتبر إيجابية بالرغم من تراجع النمو سنة 2016 . ونقلت مصادر اعلامية عن التقرير الذي نشره البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن النمو في إفريقيا الذي يواجه عراقيل متتالية على الصعيدين الإقليمي والدولي سنة 2016 يستمر في التراجع ولكن الآفاق في المدى المتوسط تشير إلى الإيجابية. واوضح التقرير أن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2016 سجل خطوة بنسبة 2,2 في المئة الذي تأثر خاصة بسبب التراجع المستمر لأسعار المواد الأساسية و تباطؤ الاقتصاد الدولي ، مشيرا إلى أن إفريقيا الشمالية تتصدر القائمة في نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,3 في المئة تليها إفريقيا الشمالية بنسبة 3 في المئة . أما بخصوص التدفقات المالية الخارجية لإفريقيا سنة 2017 فقد بلغت حسب نفس المصدر ( 179,7 ) مليار دولار وهي في ارتفاع مقارنة بسنة 2016 التي سجلت ( 177,7 ) مليار ، إضافة إلى الاستثمار المباشر الأجنبي وتحويلات أموال المهاجرين التي تؤكد الوضعيات الأساسية لمصادر الأموال الخارجية. وبفضل تدفقات الشرق الأوسط والشرق الأقصى بلغ الاستثمار المباشر الأجنبي ( 57,5 ) مليار دولار و تتميز الاستثمارات بتنوعها لصالح مواد الاستهلاك وقطاع الخدمات على غرار الخدمات المالية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. وحسب التقرير فإن تحويلات الأموال بلغت ( 66,2 ) مليار دولار سنة 2017 وهي في تطور بنسبة 2,4 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. ...( وال )....