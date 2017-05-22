اليابان تتعهد بتقديم دعم مالي إضافي للمساعدة في التخفيف من أثار الجفاف في الصومال .الإثنين ، 22-05-2017 - 15:47:00

مقديشيو 22 مايو 2017 ( وال ) - أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة , أن الحكومة اليابانية تعهدت بتقديم دعم مالي إضافي من أجل المساعدة على التخفيف من أثار الجفاف في الصومال. وأوضح برنامج الغذاء العالمي في بيان أصدره اليوم الاثنين بهذا الشأن , أن حكومة اليابان أعلنت أنها تقدم تمويلا إضافيا تقدر قيمته بما يعادل ( 9ر2 ) مليون دولار للمساعدة على تلبية الاحتياجات الانسانية الفورية , وذلك في أعقاب تدهور ظروف الجفاف في الصومال". و جاء في البيان , إن هذا التبرع "سيساعد برنامج الغذاء على التمكن من تقديم المساعدات الغذائية الحيوية في الصومال التي تعانى من جفاف شديد". وذكر برنامج الغذاء العالمي , أن المساعدة الإنسانية اليابانية ستعطى "دفعة كبيرة" للجهود الدولية الرامية إلى مواجهة مشكلة الجفاف في الصومال. يذكر أن ملايين الأشخاص في الصومال يعيشون حاليا فى ظل ظروف صعبة , وأن الجفاف يهدد أرواح البدو والمواشي في المناطق الريفية بجنوب ووسط وشمال شرق الصومال. ...( وال )...

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