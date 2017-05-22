الداخلية الأفغانية : مقتل ( 71 ) مسلحا من طالبان في عمليات عسكرية بعدة مناطق بالبلاد .

كابول 22 مايو 2017 ( وال )- أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الاثنين عن مقتل ( 71 ) مسلحا في عمليات عسكرية شنتها قوات الأمن الأفغانية في مناطق متفرقة من البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان أن قوات الأمن الأفغانية شنت 12 عملية عسكرية شملت ولايات ننكرهار و هلمند ولغمان وفرح وقندوز وغور, إضافة إلى وارداك وزابل . وأضاف البيان أن العمليات أسفرت عن مقتل ( 71 ) مسلحا , وإصابة ( 40 ) آخرين , واعتقال ( 7 ) من المسلحين . ...( وال )...