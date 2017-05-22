مصادر إعلامية : محاكمة ( 221 ) شخصا بتهمة التورط في محاولة الانقلاب في تركيا .الإثنين ، 22-05-2017 - 15:34:00

أنقرة 22 مايو 2017 ( وال )- بدأت اليوم الاثنين في تركيا محاكمة أكثر من ( 220 ) مشتبها به من بينهم 20 جنرالا سابقا في الجيش التركي بتهمة قيادة محاولة الانقلاب منتصف يوليو 2016 . وذكرت مصادر إعلامية أنه تم إحضار جميع المشتبه بهم إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة " سنجان " خارج أنقرة أمام عدسات الكاميرات . واضافت المصادر أن العشرات من المواطنين تجمعوا أمام المحكمة رافعين العلم التركي ولافتات تطالب بإعدام المتورطين مكتوب عليها "من أجل شهداء وجنود 15 يوليو نريد عقوبة الإعدام . ...( وال )....

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