البحرية الماليزية : فقدان زورق وأفراد طاقمه خلال مطاردته لصيادين دخلوا منطقة غير مسموح بها .

كوالا لمبور 22 مايو 2017 ( وال )- أعلنت البحرية الماليزية اليوم الاثنين أن زورقا تابعا للبحرية متكون من 9 أفراد فقد خلال مطاردة صيادين دخلوا منطقة غير مسموح بها . وأوضح بيان صادر عن البحرية الماليزية أن أفراد الطاقم التسعة "كانوا ضمن مجموعة تابعة للسفينة الحربية "كيه.دي بردانا" التي تقوم بمراقبة دورية قبالة الساحل الجنوبي" ، مضيفا بأنهم "قاموا بمطاردة عدد من زوارق الصيد الأجنبية لإخراجها من المياه الماليزية عندما فقد الاتصال بهم يوم السبت الماضي. وتابع البيان أن عملية بحث وإنقاذ بدأت بعد ذلك بنحو ساعة إلا أن السفينة "كيه.دي بردانا" فشلت في العثور على الزورق ، مشيرا إلى ان السلطات أرسلت 11 زورقا وطائرتين للبحث". وتمر بالمياه الماليزية الجنوبية التي تقع على الحدود مع اندونيسيا وسنغافورة خطوط ملاحية دولية مزدحمة وكثيرا ما تنطلق زوارق المهاجرين المكدسة في هذه المياه وتواجه صعوبات. ...( وال )...