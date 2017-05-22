وزراء داخلية ليبيا وايطاليا وتشاد والنيجر يتفقون في روما على تأمين حدود ليبيا الجنوبية وإنشاء مراكز استقبال المهاجرين في النيجر وتشاد .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 15:07:00
\n \n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - اتفق وزراء داخلية ليبيا وإيطاليا \nوالنيجر وتشاد، أمس الأحد، على تنسيق التعاون بينهم لتأمين حدود ليبيا \nالجنوبية وإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين في النيجر وتشاد ،\nبهدف ايقاف الهجرة المتجهة إلى جنوب إيطاليا عبر المتوسط.\n جاء ذلك خلال اجتماع رباعي في روما وضم الى جانب \" ماركو مينيتي \" وزير\nالداخلية الايطالي - \" العارف الخوجة \" وزير الداخلية بحكومة الوفاق \nاضافة الى وزيري داخلية تشاد \" أحمد بشير \" والنيجر \" محمد بازوم \".\n وبحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع فقد تم الاتفاق على الحاجة \nلتعاون مشترك في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر بهدف ضمان أمن الحدود، \nودعم تشكيل قوات حرس الحدود وتعزيزها عبر إنشاء شبكة اتصال بين قوات \nمراقبة الحدود ، اضافة الى دعم إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين غير \nالشرعيين في النيجر وتشاد ، وتشجيع إيجاد بديل اقتصادي.\n \n ...( وال ) ..