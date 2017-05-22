وزراء داخلية ليبيا وايطاليا وتشاد والنيجر يتفقون في روما على تأمين حدود ليبيا الجنوبية وإنشاء مراكز استقبال المهاجرين في النيجر وتشاد .





طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - اتفق وزراء داخلية ليبيا وإيطاليا

والنيجر وتشاد، أمس الأحد، على تنسيق التعاون بينهم لتأمين حدود ليبيا

الجنوبية وإنشاء مراكز استقبال للمهاجرين غير الشرعيين في النيجر وتشاد ،

بهدف ايقاف الهجرة المتجهة إلى جنوب إيطاليا عبر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع رباعي في روما وضم الى جانب \" ماركو مينيتي \" وزير

الداخلية الايطالي - \" العارف الخوجة \" وزير الداخلية بحكومة الوفاق

اضافة الى وزيري داخلية تشاد \" أحمد بشير \" والنيجر \" محمد بازوم \".

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الاجتماع فقد تم الاتفاق على الحاجة

لتعاون مشترك في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر بهدف ضمان أمن الحدود،

ودعم تشكيل قوات حرس الحدود وتعزيزها عبر إنشاء شبكة اتصال بين قوات

مراقبة الحدود ، اضافة الى دعم إنشاء مراكز لاستقبال المهاجرين غير

الشرعيين في النيجر وتشاد ، وتشجيع إيجاد بديل اقتصادي.



...( وال ) ..