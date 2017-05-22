\" السراج \" يلتقي أعضاء السفارة الليبية في السعودية .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 14:00:00
\n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" قبيل مغادرته الرياض اليوم الاثنين بأعضاء\nالسفارة الليبية في الرياض . \n وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عبر \" السراج \" عن شكره \nوتقديره للقائم بالأعمال وأعضاء السفارة لما بذلوه من جهود لإنجاح مهمة \nالوفد الليبي خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، مشيرا الى عمق \nالعلاقة التي تربط ليبيا والمملكة السعودية على مختلف المستويات وأهمية \nان تكون السفارة منارة وقدوة في العمل الدبلوماسي .\n وطمأن \" السراج \" أعضاء البعثة ومن خلالهم الشعب الليبي قائلا \" إن \nمسيرة الوفاق قطعت خطوات هامة على طريق الاستقرار وان الأزمة الراهنة في \nطريقها إلى الانتهاء ، وان القادم أفضل بإذن الله \" .\nوحث أعضاء السفارة على المساهمة مع القنصلية الليبية في جدة في تقديم \nأفضل الخدمات للحجيج الليبي .\nواستمع \" السراج \" خلال هذا اللقاء الى المصاعب التي يواجهونها في أداء \nمهامهم ووعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها .\n \n ... ( وال )..