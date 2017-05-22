\" السراج \" يلتقي أعضاء السفارة الليبية في السعودية .



طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" قبيل مغادرته الرياض اليوم الاثنين بأعضاء

السفارة الليبية في الرياض .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد عبر \" السراج \" عن شكره

وتقديره للقائم بالأعمال وأعضاء السفارة لما بذلوه من جهود لإنجاح مهمة

الوفد الليبي خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، مشيرا الى عمق

العلاقة التي تربط ليبيا والمملكة السعودية على مختلف المستويات وأهمية

ان تكون السفارة منارة وقدوة في العمل الدبلوماسي .

وطمأن \" السراج \" أعضاء البعثة ومن خلالهم الشعب الليبي قائلا \" إن

مسيرة الوفاق قطعت خطوات هامة على طريق الاستقرار وان الأزمة الراهنة في

طريقها إلى الانتهاء ، وان القادم أفضل بإذن الله \" .

وحث أعضاء السفارة على المساهمة مع القنصلية الليبية في جدة في تقديم

أفضل الخدمات للحجيج الليبي .

واستمع \" السراج \" خلال هذا اللقاء الى المصاعب التي يواجهونها في أداء

مهامهم ووعد باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلها .



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