روسيا تعتقل مجموعة من القراصنة اخترقوا مليون هاتف ذكي.

موسكو 22 مايو 2017 (وال) - أعلنت الداخلية الروسية اليوم الاثنين عن اعتقال 20 شخصا من القراصنة يشتبه بتورطهم في سرقة أموال من حسابات مصرفية عن طريق شن هجوم بواسطة فيروس "حصان طروادة" أصاب أكثر من مليون هاتف ذكي وتسبب في أضرار تناهز قيمتها بنحو 874 ألف دولار. وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة " إيرينا فولك" في تصريح صحفي "أحبط العاملون بوزارة الداخلية الروسية بالتعاون مع قسم إدارة التحقيق في وزارة الداخلية الروسية في إقليم "إيفانوف" وبالتنسيق مع شركة "غروب إيف" نشاط مجموعة منظمة إقليمية مختصة بسرقة الأموال من الحسابات المصرفية بمساعدة برنامج "حصان طروادة" الذي راح ضحيته أكثر من مليون مستخدم للهواتف الذكية". وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن "القراصنة اخترقوا ببرنامج حصان طروادة أكثر من مليون هاتف ذكي وأسفرت العملية عن أضرار بلغت بنحو874 ألف دولار أمريكي تقريبا". وأكدت أن مجموعة القراصنة تضم 20 شخصا مقيمون في روسيا وأن منظم العمل التجاري غير الشرعي ينحدر من مدينة إيفانوفو ويبلغ من العمر 30 عاما مشيرة إلى أنه تم توقيف أعضاء المجموعة وإيداع 4 منهم رهن الحبس من قبل المحكمة بينما فرضت الإقامة الجبرية المؤقتة على الباقين. للإشارة فإن برنامج "حصان طروادة" هو عبارة عن شيفرة صغيرة يتم تحميلها مع برنامج رئيسي من البرامج ذات الرواج العالي ويقوم ببعض المهام الخفية التي تؤدي إلى اختراق الجهاز وسرقة بياناته. ...( وال ) ...