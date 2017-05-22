الخطوط الجوية الليبية الناقل الرسمي للحجاج الليبيين .الإثنين ، 22-05-2017 - 13:56:00

الخطوط الجوية الليبية الناقل الرسمي للحجاج الليبيين .\n طرابلس 22 مايو 2017 (وال)- اتفقت الخطوط الليبية ولجنة رعاية موسم \nالحج لهذا العام على تكليف الخطوط الليبية بنقل الحجاج الليبيين من ليبيا\nالى الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج .\n وتم الاتفاق عقب توقيع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس \nلجنة الحج \" احمد حمزة \" ورئيس مجلس الادارة بالخطوط الليبية فتحي \nالشطي على هذا الاتفاق في الثامن عشر من شهر مايو الجاري . \n وستقوم الخطوط الليبية وفق الاتفاق بنقل حوالي 7000 حاجا وحاجة من مختلف\nالمطارات الليبية الى الاراضي المقدسة .\n(وال)

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