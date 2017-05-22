الخطوط الجوية الليبية الناقل الرسمي للحجاج الليبيين .



طرابلس 22 مايو 2017 (وال)- اتفقت الخطوط الليبية ولجنة رعاية موسم

الحج لهذا العام على تكليف الخطوط الليبية بنقل الحجاج الليبيين من ليبيا

الى الاراضي المقدسة لاداء فريضة الحج .

وتم الاتفاق عقب توقيع عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رئيس

لجنة الحج \" احمد حمزة \" ورئيس مجلس الادارة بالخطوط الليبية فتحي

الشطي على هذا الاتفاق في الثامن عشر من شهر مايو الجاري .

وستقوم الخطوط الليبية وفق الاتفاق بنقل حوالي 7000 حاجا وحاجة من مختلف

المطارات الليبية الى الاراضي المقدسة .

(وال)