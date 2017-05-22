بوروندي : وزير الداخلية يفند تقارير اممية تتعلق باعداد البورنديين الفارين ويصفها ب"غير حقيقية".

بوجمبورا 22 مايو 2017 ( وال) - فند وزير الشؤون الداخلية البوروندي " باسكال بارانداجي" الأرقام التى أعلنتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن البورونديين الذين يهربون من بلادهم, وصفها بأنها أرقام "غير حقيقية". وقال وزير الشؤون الداخلية البوروندي , إن الأرقام التى تشير إلى إن مئات من البورونديين يفرون من بلادهم أرقام "غير حقيقية", مضيفا إن "الأشخاص الذين يقال إنهم يفرون من بلادهم , هم أشخاص يعانون فى الواقع من الجوع , وإنهم يغادرون بلادهم من أجل البحث عن الغذاء ثم يعودون مرة أخرى". واشار الى أنه "يجرى إعداد أماكن لاستقبال اللاجئين البورونديين العائدين وستتم توعيتهم لإقناعهم بالعودة إلى بلادهم", مضيفا انه يجرى الإعداد لعقد اجتماع لبحث كيفية حل مشكلة أولئك اللاجئين. ويأتى تصريح الوزير البورندي بعد إعلان مفوضية اللاجئين عن أن مئات من البورونديين يفرون من بلادهم أسبوعيا , وأن عدد الفارين تزايد منذ بداية العام الحالي , وأن ذلك يشكل ضغوطا على الدول المستضيفة مثل رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وحذرت المفوضية من أنه إذا لم يتم تخصيص أرض جديدة لتوسيع نطاق مخيمات إيواء اللاجئين القائمة أو بناء مخيمات جديدة , فإن هذه الدول ستواجه مصاعب في عملية إيواء اللاجئين, وجهود توفير الخدمات اللازمة لإنقاذ حياتهم. ...( وال ) ...