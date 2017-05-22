الهيأة العامة للثقافة تقيم ندوة ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي .





طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - تعتزم الهيأة العامة للثقافة

الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي ، الذي يوافق 21 مايو من كل عام

، باقامة ندوة ثقافية تحت شعار \" افعل شيئاً .. لأجل التنوع والشمول \" .

وستتناول الندوة الثقافية التى ستقام مساء يوم غد الثلاثاء بالمجمع

الثقافي بمقر الدعوة الإسلامية الواقع بميدان الجزائر بطرابلس عدة محاور

رئيسية ستتركز بالخصوص التنوع الثقافي في ليبيا وتأثيره على الوضع العام

.

كما ستتناول هذه المحاور رفع الوعي على مستوى العالم بشأن أهمية الحوار

بين الثقافات وأهمية التنوع والشمول تقدمه الأستاذة \" سوسن احنيش \" ضمن

المحور الأول ، فيما سيتناول المحور الثاني بناء مجتمع عالمي من أفراد

ملتزمين بدعم التنوع في كل إيماءة من إيماءات الحياة اليومية الفعلية

يقدمه الأستاذ \" منصور أبوشناف .

وسيتناول المحور الثالث لهذه الندوة التي سيديرها ويرأس جلساتها الدكتور

\" أحمد الرشراش \" موضوع الحد من الاستقطاب ومكافحة القولبة والتنميط بغرض

تحسين التفاهم والتعاون بين الأفراد المنتمين إلى ثقافات مختلفة يقدمه

الأستاذ \" مفتاح قناو\" .

ولأهمية الحدث دعت الهيأة العامة للثقافة المهتمين والمثقفين كافة

إلى الحضور والمشاركة في إثراء محاورهذه الندوة .

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