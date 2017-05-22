الهيأة العامة للثقافة تقيم ندوة ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 13:47:00
\n\n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - تعتزم الهيأة العامة للثقافة \nالاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي ، الذي يوافق 21 مايو من كل عام \n، باقامة ندوة ثقافية تحت شعار \" افعل شيئاً .. لأجل التنوع والشمول \" .\n وستتناول الندوة الثقافية التى ستقام مساء يوم غد الثلاثاء بالمجمع \nالثقافي بمقر الدعوة الإسلامية الواقع بميدان الجزائر بطرابلس عدة محاور \nرئيسية ستتركز بالخصوص التنوع الثقافي في ليبيا وتأثيره على الوضع العام \n.\n كما ستتناول هذه المحاور رفع الوعي على مستوى العالم بشأن أهمية الحوار\nبين الثقافات وأهمية التنوع والشمول تقدمه الأستاذة \" سوسن احنيش \" ضمن \nالمحور الأول ، فيما سيتناول المحور الثاني بناء مجتمع عالمي من أفراد \nملتزمين بدعم التنوع في كل إيماءة من إيماءات الحياة اليومية الفعلية \nيقدمه الأستاذ \" منصور أبوشناف .\n وسيتناول المحور الثالث لهذه الندوة التي سيديرها ويرأس جلساتها الدكتور\n\" أحمد الرشراش \" موضوع الحد من الاستقطاب ومكافحة القولبة والتنميط بغرض\nتحسين التفاهم والتعاون بين الأفراد المنتمين إلى ثقافات مختلفة يقدمه \nالأستاذ \" مفتاح قناو\" . \n ولأهمية الحدث دعت الهيأة العامة للثقافة المهتمين والمثقفين كافة \nإلى الحضور والمشاركة في إثراء محاورهذه الندوة .\n( وال )