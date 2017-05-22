هيئة الرقابة تدعو الى نقل الموظفين التي تمنعهم الظروف من التواجد بمقار أعمالهم الاصلية الى اقرب وحدة إدارية تابعة لجهات عملهم .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 13:28:00
\n \n طرابلس 22 مايو 2017( وال ) - أكدت هيئة الرقابة الادارية أنه ومن \nخلال متابعتها للجهات العامة لاحظت تغيب العديد من الموظفين وعدم \nالتزامهم والتحاقهم بأعمالهم نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد . \n ودعت الهيئة في تعميم لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم\nالاثنين - كافة المسؤولين بالجهات العامة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات \nالقانونية اللازمة بنقل الموظفين التي تمنعهم الظروف من التواجد بمقار \nأعمالهم الاصلية ، بحيث يتم نقلهم الى اقرب وحدة إدارية تابعة لتلك \nالجهات.\n \n \n ... ( وال )..