هيئة الرقابة تدعو الى نقل الموظفين التي تمنعهم الظروف من التواجد بمقار أعمالهم الاصلية الى اقرب وحدة إدارية تابعة لجهات عملهم .





طرابلس 22 مايو 2017( وال ) - أكدت هيئة الرقابة الادارية أنه ومن

خلال متابعتها للجهات العامة لاحظت تغيب العديد من الموظفين وعدم

التزامهم والتحاقهم بأعمالهم نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد .

ودعت الهيئة في تعميم لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم

الاثنين - كافة المسؤولين بالجهات العامة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات

القانونية اللازمة بنقل الموظفين التي تمنعهم الظروف من التواجد بمقار

أعمالهم الاصلية ، بحيث يتم نقلهم الى اقرب وحدة إدارية تابعة لتلك

الجهات.





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