تنظيم ورشة عمل بمركز بنغازي الطبي حول \" كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي\" .





بنغازى 22 مايو 2017( وال ) - نظمت بمركز بنغازى الطبي الأحد

ورشة عمل تحت عنوان \" كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي ، والتى تستهدف

بالدرجة الأولى أطباء العناية الفائقة، وأطباء التخدير ، ومن لديهم

الرغبة في التعلم .

وقال الدكتور \" سعيد المجبري\" أخصائي عناية مركزة بمركز بنغازى

الطبي إن هذه الورشة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام ، ستتناول في

اليوم الأول الجزء النظري ، وفي نهاية اليوم الثاني سيكون هناك اختبار

على ما تم تناوله بالجزء النظري وهوعبارة عن عشرين سؤال اختياري ومن تم

سيتم اختيار مجموعة لا تتعدى العشرين طبيبا يتم تدريبهم عملياً على ثلاثة

أنواع من الأجهزة .

يذكر ان هذه الورشه تعتبر الأولى التي ينظمها مركز بنغازى الطبي بغية

التعرف على كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي الإستخدام الصحيح دون

الوقوع في أخطاء ، نظراً لما يتطلبه من كفاءة عالية وخبرة كبيرة حتي

يستطيع الطبيب التعامل مع الجهاز والمريض معاً .



( وال - بنغازى )