تنظيم ورشة عمل بمركز بنغازي الطبي حول \" كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي\" .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 13:22:00
\n\n بنغازى 22 مايو 2017( وال ) - نظمت بمركز بنغازى الطبي الأحد \nورشة عمل تحت عنوان \" كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي ، والتى تستهدف \nبالدرجة الأولى أطباء العناية الفائقة، وأطباء التخدير ، ومن لديهم \nالرغبة في التعلم .\n وقال الدكتور \" سعيد المجبري\" أخصائي عناية مركزة بمركز بنغازى \nالطبي إن هذه الورشة التي ستتواصل على مدى ثلاثة أيام ، ستتناول في \nاليوم الأول الجزء النظري ، وفي نهاية اليوم الثاني سيكون هناك اختبار \nعلى ما تم تناوله بالجزء النظري وهوعبارة عن عشرين سؤال اختياري ومن تم \nسيتم اختيار مجموعة لا تتعدى العشرين طبيبا يتم تدريبهم عملياً على ثلاثة\nأنواع من الأجهزة .\n يذكر ان هذه الورشه تعتبر الأولى التي ينظمها مركز بنغازى الطبي بغية \nالتعرف على كيفية استخدام جهاز التنفس الصناعي الإستخدام الصحيح دون \nالوقوع في أخطاء ، نظراً لما يتطلبه من كفاءة عالية وخبرة كبيرة حتي \nيستطيع الطبيب التعامل مع الجهاز والمريض معاً . \n \n ( وال - بنغازى )