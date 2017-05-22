اعادة مصححة ،،،، اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا ببروكسل غدا .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 13:18:00
\n القاهرة 22 مايو 2017 ( وال ) - تعقد المجموعة الرباعية حول ليبيا \nاجتماعا لها غداً الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور كل من الأمين\nالعام للجامعة العربية \" أحمد أبو الغيط \" و الممثلة العليا للاتحاد \nالأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة \" فدريكا مورغريني \"، والمبعوث الأممي\nإلى ليبيا \" مارتن كوبلر \"، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا \"\nجاكايا كيكويتي \". \n وحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية فإن اجتماع \nبروكسيل الذي يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية الذي \nاستضافته الجامعة العربية بالقاهرة في 18 مارس الماضي، يهدف إلى مواصلة \nالتنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي \nوالاتحاد الأفريقي ، حول مجمل تطورات الشأن الليبي والعمل بشكل مشترك من \nأجل دعم الليبيين في العملية السياسية الرامية لاستكمال تنفيذ الاتفاق \nالسياسي الموقع في الصخيرات، ومناقشة آخر التطورات الأمنية على الساحة \nالليبية.\n وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية أن المجموعة الرباعية ستعيد \nالتأكيد على موقفها الثابت الداعم لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب\nفي ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي، \nوأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول المطلوبة لاستكمال \nالاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات. \n \n \n ...( وال )