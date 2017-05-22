اعادة مصححة ،،،، اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا ببروكسل غدا .



القاهرة 22 مايو 2017 ( وال ) - تعقد المجموعة الرباعية حول ليبيا

اجتماعا لها غداً الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل بحضور كل من الأمين

العام للجامعة العربية \" أحمد أبو الغيط \" و الممثلة العليا للاتحاد

الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة \" فدريكا مورغريني \"، والمبعوث الأممي

إلى ليبيا \" مارتن كوبلر \"، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا \"

جاكايا كيكويتي \".

وحسب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية فإن اجتماع

بروكسيل الذي يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية الذي

استضافته الجامعة العربية بالقاهرة في 18 مارس الماضي، يهدف إلى مواصلة

التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

والاتحاد الأفريقي ، حول مجمل تطورات الشأن الليبي والعمل بشكل مشترك من

أجل دعم الليبيين في العملية السياسية الرامية لاستكمال تنفيذ الاتفاق

السياسي الموقع في الصخيرات، ومناقشة آخر التطورات الأمنية على الساحة

الليبية.

وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية أن المجموعة الرباعية ستعيد

التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب

في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي،

وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول المطلوبة لاستكمال

الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.





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