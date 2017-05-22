وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 12:56:00
\\n\\n \\n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق \\nالوطني \\\" عثمان عبد الجليل \\\" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين\\n\\\" فيليبوغراندي \\\" والوفد المرافق له .\\n وجرى خلال هذا اللقاء الذي تم بحضور وزيري الدولة لشؤون النازحين \\nوالمهجرين والشؤون الإجتماعية مناقشة سبل التعاون ودعم الأمم المتحدة \\nلوزارة التعليم لحلحلة مشاكل المهجرين بالداخل والخارج لتخفيف معاناتهم \\nوتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم . \\n وأكد وزير التعليم أن اللقاء جاء لتنسيق المجهودات وتحقيق خطوات \\nواقعية وجادة في هذا الملف .