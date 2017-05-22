وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .

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طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - التقى وزير التعليم بحكومة الوفاق \

الوطني \\\" عثمان عبد الجليل \\\" المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين\

\\\" فيليبوغراندي \\\" والوفد المرافق له .\

وجرى خلال هذا اللقاء الذي تم بحضور وزيري الدولة لشؤون النازحين \

والمهجرين والشؤون الإجتماعية مناقشة سبل التعاون ودعم الأمم المتحدة \

لوزارة التعليم لحلحلة مشاكل المهجرين بالداخل والخارج لتخفيف معاناتهم \

وتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم . \

وأكد وزير التعليم أن اللقاء جاء لتنسيق المجهودات وتحقيق خطوات \

واقعية وجادة في هذا الملف .