وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يؤكد على إعادة تفعيل مشروع التعليم الإلكتروني .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 12:48:00
\\n \\n\\n طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق \\nالوطني \\\" عثمان عبد الجليل \\\" اعتزامه إعادة تفعيل المشروع الليبي للتعليم\\nالإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد , وعلى أهمية هذا المشروع في النهوض \\nوالرقي بالعملية التعليمية في ليبيا.\\n وشدد وزير التعليم خلال لقاء جمعه مع مندوبي شركة \\\"جلوبال \\nايدوكشينال سوفت وير الإيرلندية\\\" المكلفة بتنفيذ مشروع التعليم \\nالإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد ، بحضور وكيل الوزارة \\\"عادل جمعة\\\" \\nومناقشة آخر مستجدات المشروع وخطوات تنفيذه على أرض الواقع ، شدد على \\nضرورة تسلم الأجهزة المصاحبة للمشروع كسبورات إلكترونية وملحقاتها في \\nموعد أقصاه منتصف شهر أغسطس المقبل، وعلى أن تدخل حيز العمل بداية العام \\nالدراسي الجديد.\\n الجدير بالذكر أن الوزارة قامت في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية مشتركة \\nبين وزارة التعليم وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد \\nلدراسة وتقييم المشروع والتشاور حول بعض الملاحظات الواردة بتقريري لجنة \\nمتابعة المشروع بالوزارة وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص مع لجنة أخرى \\nنظيرة تشكل من طرف الجهة المنفذة للمشروع ، وإعداد تقرير نهائي بجدوى \\nإعادة تفعيل المشروع من عدمه .\\n\\n( وال )