وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني يؤكد على إعادة تفعيل مشروع التعليم الإلكتروني .

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طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - أكد وزير التعليم بحكومة الوفاق \

الوطني \\\" عثمان عبد الجليل \\\" اعتزامه إعادة تفعيل المشروع الليبي للتعليم\

الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد , وعلى أهمية هذا المشروع في النهوض \

والرقي بالعملية التعليمية في ليبيا.\

وشدد وزير التعليم خلال لقاء جمعه مع مندوبي شركة \\\"جلوبال \

ايدوكشينال سوفت وير الإيرلندية\\\" المكلفة بتنفيذ مشروع التعليم \

الإلكتروني ووسائط التعلم عن بعد ، بحضور وكيل الوزارة \\\"عادل جمعة\\\" \

ومناقشة آخر مستجدات المشروع وخطوات تنفيذه على أرض الواقع ، شدد على \

ضرورة تسلم الأجهزة المصاحبة للمشروع كسبورات إلكترونية وملحقاتها في \

موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس المقبل، وعلى أن تدخل حيز العمل بداية العام \

الدراسي الجديد.\

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت في وقت سابق بتشكيل لجنة فنية مشتركة \

بين وزارة التعليم وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد \

لدراسة وتقييم المشروع والتشاور حول بعض الملاحظات الواردة بتقريري لجنة \

متابعة المشروع بالوزارة وتقرير ديوان المحاسبة بالخصوص مع لجنة أخرى \

نظيرة تشكل من طرف الجهة المنفذة للمشروع ، وإعداد تقرير نهائي بجدوى \

إعادة تفعيل المشروع من عدمه .\

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( وال )