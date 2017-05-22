مساهل يزور بروكسل لبحث عدة قضايا من بينها الوضع في ليبيا .الإثنين ، 22-05-2017 - 12:24:00

\n\n بروكسل 22 مايو 2017 (وال) - بدأ الوزيرالجزائري للشؤون المغاربية \nوالاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية \"عبد القادر مساهل\" اليوم \nالاثنين زيارة عمل الى الهيئات الاوروبية ببروكسل بدعوة من رئيسة \nالدبلوماسية الاوروبية\" فيديريكا موغيريني \". \n وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن \"مساهل\" سيبحث خلال زيارة \nالتي تستمر يومين مع المفوض الاوروبي المكلف بالامن \"جوليان كينغ\" \n والممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل \" أنجيلا لوسادا \" \nالوضع الإقليمي بالمنطقة لاسيما الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب. \n ...( وال ) ...

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