مساهل يزور بروكسل لبحث عدة قضايا من بينها الوضع في ليبيا .





بروكسل 22 مايو 2017 (وال) - بدأ الوزيرالجزائري للشؤون المغاربية

والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية \"عبد القادر مساهل\" اليوم

الاثنين زيارة عمل الى الهيئات الاوروبية ببروكسل بدعوة من رئيسة

الدبلوماسية الاوروبية\" فيديريكا موغيريني \".

وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن \"مساهل\" سيبحث خلال زيارة

التي تستمر يومين مع المفوض الاوروبي المكلف بالامن \"جوليان كينغ\"

والممثلة الخاصة للإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل \" أنجيلا لوسادا \"

الوضع الإقليمي بالمنطقة لاسيما الوضع في ليبيا ومكافحة الإرهاب.

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