الهيئة العامة للمعلومات تنظم غدا الثلاثاء ندوة علمية حول ( مؤشرات سوق العمل الليبي في المرجعيات الدولية ) .الإثنين ، 22-05-2017 - 12:25:00

الهيئة العامة للمعلومات تنظم غدا الثلاثاء ندوة علمية حول ( مؤشرات سوق العمل الليبي في المرجعيات الدولية ) . \n \n طرابلس 22 مايو 2017 ( ‏وال )- تنظم الهيئة العامة للمعلومات غدا\nالثلاثاء ندوة علمية حول ( مؤشرات سوق العمل الليبي في المرجعيات الدولية\n) تحت شعار \" باتجاه التعاون المشترك لتحقيق المصداقية في التقارير \nالدولية \"\n وسيشارك في هذه الندوة نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن الاقتصادي\nوالمعلوماتي والتشغيل والقوى العاملة .\n وتهدف الندوة الى تحليل المرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية حول \nسوق العمل في ليبيا وتحديد مصادر القوة والضعف والفرص والتحديات بخصوص \nمؤشرات سوق العمل في ليبيا ، بالاضافة الى تحديد التوجهات المستقبلية \nلمؤشرات سوق العمل الليبي .\n \n ...( وال )..

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