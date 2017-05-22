موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الإثنين 22 مايو 2017 .

م . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " في كلمة أمام القمة العربية الاسلامية الامريكية التى عقدت بالرياض أمس الأحد : إن جُل المجموعات الارهابية وقياداتها تأتينا من خارج ليبيا ، مما يضع مسؤولية مضاعفة على دول الجوار، لقد أستغل هؤلاء الارهابيون الانفلات الأمني ، واستغلوا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في التمويل واستجلاب المرتزقة، لذا على المجتمع الدولي دعمنا ودعم هذه الدول للتعامل مع هذا العدو المشترك . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " في كلمة أمام القمة العربية الاسلامية الامريكية التى عقدت بالرياض أمس الأحد : ان تجربتنا مع محاربة تنظيم الدولة "داعش" قصة نجاح شارك فيها الليبيون جميعاً، واكتملت بتعاون استراتيجي ضد الإرهاب بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول صديقة أخرى . كان الثمن غاليا ، آلاف الشهداء والجرحى من الشباب في معركة تحرير سرت... ومعارك بنغازي ، وكان للطيران الأمريكي دورا حاسما في تمهيد الطريق لهذا النصر المؤزر . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " في كلمة أمام القمة العربية الاسلامية الامريكية التى عقدت بالرياض أمس الأحد : ترى حكومة الوفاق الوطني ان المدخل للاستقرار يكون عبر الجلوس على طاولة الحوار، لأن الأيام أثبتت أنه ما من حل عسكري للأزمة الليبية ، وكانت لقاءاتنا الأخيرة مع العديد من الأطراف السياسية، تهدف الى إيجاد قواسم مشتركة بين الفرقاء ، وعلى أرضية الاتفاق السياسي، لأن معاناة الليبيين وصلت إلى حدها الأقصى ، ولا يمكن أن يتحملوا المزيد من إضاعة الوقت . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " في كلمة أمام القمة العربية الاسلامية الامريكية التى عقدت بالرياض أمس الأحد : نطلب من المجتمع الدولي كف أيدي الذين يتدخلون سلباً في شأننا الداخلي، عبر دعم هذا الطرف أو ذاك ، مما يسبب في اطالة عمر الأزمة .. لقد أصبحنا ساحة لتصفية الحسابات ، ثم يُطلب منا أن يكون الحل ليبي – ليبي ...هناك من يغذي الاقتتال الداخلي بشكل مباشر وغير مباشر، وتعددت المواجهات في معظم انحاء البلاد ، وراح ضحيتها المئات، كان آخرها ما حدث في الجنوب الليبي منذ أيام. إن السلاح للأسف يصل إلى جميع الأطراف المتصارعة باستثناء الحكومة الشرعية . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " في كلمة أمام القمة العربية الاسلامية الامريكية التى عقدت بالرياض أمس الأحد : أن الوضع المتأزم الذي سمح بتمدد الإرهاب وانتشاره في ليبيا ، كان أحد أسبابه رفع المجتمع الدولي يده وتخليه عنا بعد تدويل القضية الليبية عام 2011، ليبقى البلد في مهب الفوضى والانقسام وانتشار السلاح. = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " يلتقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية " دونالد ترامب "، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الاسلامية الأمريكية بالرياض . وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد أكد الرئيس " ترامب " خلال اللقاء دعم بلاده الكامل لليبيا في مساعيها لمحاربة الارهاب، وأثنى على جهود حكومة الوفاق في دحر تنظيم الدولة "داعش" ، واتفق الجانبان على استمرار التعاون والتشاور في لقاءات مقبلة . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " يحضر إلى جانب عدد من ملوك وامراء ورؤساء - ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية " مساء أمس مراسم افتتاح مركز مكافحة التطرف ( اعتدال ) بالعاصمة السعودية الرياض ، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الاسلامية الامريكية التى احتضنتها المملكة العربية السعودية أمس الاحد . = الرياض - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فايز السراح" يلتقى بالرياض مع رئيس وزاء ماليزيا "محمد نجيب عبد الرزاق " وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالسعودية ، واللقاء يتناول بحث تطورات الوضع في ليبيا ، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك . = الرياض - الجزائر تجدد تأكيدها أن حل الأزمة الليبية لا يمكن ان يتم الا عن طريق جلوس جميع الاطراف على مائدة الحوار ، مؤكدة رفضها الحلول العسكرية لحل للازمة .. جاء ذلك في كلمتها التي القاها رئيس مجلس الأمة الجزائري "عبد القادر بن صالح" في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي اختتمت أمس بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل بناء شراكات أمنية لمحاربة الإرهاب والتطرف في العالم. = جنيف -المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ستكثف من برامجها الإنسانية في ليبيا لمجابهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي . والمفوض السامي " فيليبو غراندي " يقول في بيان أمس إنه قام بزيارة إلى ليبيا لتفقد الوضع الإنساني للاجئين والمهاجرين هناك , حيث التقى العديد منهم في بعض مراكز الاحتجاز في ليبيا, مؤكدا تكثيف برامج المفوضية والحضور في ليبيا , وذلك ردا على الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن الصراع وانعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي والتدهورالاقتصادي . = طرابلس - مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي " إسماعيل شرقي " يشدد في تصريحات متلفزة الأحد ، على أهمية دور دول الجوار في مساعدة الليبيين في حل أزمتهم كونهم أول من يتضرروا من اللا أمن في هذا البلد . = بنغازى - لجنة التّعليم الطبّي بكلية الطب بجامعة بنغازى تلقى عدد من المُحاضرات العلميّة لتأهيل الأطبّاء للتدريس بالجامعات . ( وال )