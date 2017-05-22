مديرصندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى يؤكد إحالة جميع حوافظ المعاشات الضمانية للمصارف التجارية لشهرى مايو ويونيو.

سرت 22 مايو 2017(وال ) - أكد مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى سرت " محمد السائح" إنه تم إحالة كافة حوافظ المعاشات الضمانية الى جميع المصارف التجارية اليوم. وقال مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعى بالمنطقة الوسطى لمراسل وكالة الانباء الليبية بسرت أن حوافظ المرتبات الخاصة بالمعاشات الضمانية التى تمت إحالتها للمصارف التجارية تتضمن شهرى مايو ويونيو وأن القيمة المالية تجاوزات تسعة مليون دينار قيمة الحوافظ المحالة للمصارف التجارية وهى حوافظ مرتبات الضمان الاجتماعى لشهرين فى مرة واحدة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم . (وال-سرت)