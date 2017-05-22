منشور للهيأة العامة للرقابة الإدارية .

طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - دعت الهيأة العامة للرقابة الإدارية المسؤولين بالجهات العامة الخاضعة للرقابة إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بنقل الموظفين الذين تمنعهم الظروف الأمنية الماثلة من التواجد بمقار أعمالهم الاصلية إلى اقرب وحدة إدارية تابعة لتلك الجهات . وأهابت الهيأة في منشور لها بهذا الخصوص تلقت وكالة الأنباء الليبية " وال " اليوم الإثنين نسخة منه الجهات العامة الخاضعة للرقابة إلى تنفيذ ما جاء في هذا المنشور ، خاصة بعد ملاحظتها تغيب العديد من الموظفين وعدم إلتزامهم والتحاقهم بأعمالهم مما أثر سلباً على أداء العمل وتعطل مصالح المواطنين . ( وال )