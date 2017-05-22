مركز بنغازي الطبي يقيم دورة تدريبية لموظفيه .

بنغازى 22 مايو 2017 ( وال ) - نظم مركز بنغازى الطبى أمس الأحد دورة تدريبية فى " مهارات التخطيط " وهي ثاني دورة من دورات البرنامج الإداري المتميز . واستهدفت هذه الدورة التي تستمر لمدة أسبوع ، مجموعة من الموظفين العاملين داخل المركز . وقالت إدارة الجودة والمخاطر ، إن الدورة تهدف إلى زيادة تنمية مهارات الموظف داخل مركز بنغازي الطبي ، وهي مقسمه إلى عدة محاور ، وأول محور هو تحليل سوات. وأضافت إلى أن ميزة هذه الدورة تعتمد على الجانب العملي أكثر وأمثلة وإسقاطات على الإدارات وعلى الوظيفة لكل موظف بصفة خاصة، والوصول بالموظف إلى الأهداف الوظيفية وكيفية الوصول إلى أهدافه الشخصية. وأشارت إلى أن بعد شهر رمضان سوف تستمر الدورات في البرنامج الإداري المتميز ، وأنه ستكون هناك دورة في المراسلات والتقارير الإدارية بعد هذه الدورة. ...(وال بنغازى)...