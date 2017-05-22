إنطلاق أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود في إسطنبول.

إسطنبول 22 مايو 2017 (وال) - انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الاثنين أعمال قمة منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود. ويبحث المشاركون في القمة التي تعقد بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس المنظمة مسائل التعاون الاقتصادي، والإصلاح المؤسسي للمنظمة. بشار الي أن منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، منظمة دولية تجمع 12 دولة في منطقة البحر الأسود وجنوب البلقان والقوقاز، وهي؛ تركيا، وروسيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا، ومولدوفا، وأوكرانيا، وبلغاريا، ورومانيا. ويرتكز نشاط المنظمة على الجانب الاقتصادي، إضافة إلى التعاون في مجالات الدفاع والأمن، وتهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة، وتحقيق الاستقرار في حوض البحر الأسود. ...( وال ) ...