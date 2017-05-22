ارتفاع النفط بفعل توقعات تمديد خفض الإنتاج .

سنغافورة 22 مايو 2017 (وال) - ارتفع النفط اليوم الاثنين مدفوعا بتقارير بأن خفض المعروض الذي تقوده أوبك ربما لا يجري فحسب تمديده لما بعد 2017 بل وتعميقه أيضا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار. وفي الساعة 0643 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 32 سنتا بما يعادل 6ر0 بالمئة عن الإغلاق السابق لتصل إلى 93ر53 دولار للبرميل. وعاودت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط صعودها فوق 50 دولارا للبرميل وزادت 29 سنتا أو 6ر0 بالمئة إلى 62ر50 دولار للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين أكثر من عشرة بالمئة عن أدنى مستويات مايو الحالي. وتشهد الأسعار ارتفاعا بفضل التوقعات بتمديد خفض الإمدادات المتفق عليه بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا إلى مارس 2018 بدلا من الاكتفاء بالنصف الأول من العام الحالي. .. ( وال ) ..