لجنة التّعليم الطبّي بكلية الطب بجامعة بنغازى تلقي عدد من المُحاضرات العلميّة لتأهيل الأطبّاء للتدريس بالجامعات .

بنغازي 22 مايو 2017 (وال)- قامت لجنة التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة بنغازى الأحد، بالتعاون مع مركز بنغازي الطبي بإلقاء عدد من المحاضرات العلمية لتأهيل الأطباء العاملين بالمستشفيات . وقال عميد كلية العلوم التقنية الطبية عضو هيأة التدريس بقسم الكيمياء الحيوية، بكلية الطب ، الدكتور " فرج الشاعري " إن إلقاء المحاضرات العلمية يأتى ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها لجنة التعليم الطبي بكلية الطب بجامعة بنغازي ، بالتعاون مع مركز بنغازي الطبي . وأضاف " الشاعري "، أن الهدف من القاء هذه المحاضرات هو لتأهيل وتطوير مستوى الأطباء العاملين بالمستشفيات ليكونوا أعضاء بهيأة التدريس بالجامعات. وأوضح " الشاعري " ، أن التركيز في هذه المحاضرات ينصب على البحث العلمي ، والكيفية في أخذ موضوع علمي ، أوعمل دراسة من خلال البحث العلمي تكون قابلة للنشر واستخلاص معلومات مبنية على نتائج هامة . ( وال - بنغازى )