اجتماع للمجموعة الرباعية حول ليبيا ببروكسل غدا .

القاهرة 22 مايو 2017 ( وال ) - تشارك جامعة الدول العربية ممثلة في أمينها العام " أحمد أبو الغيط " في اجتماع المجموعة الرباعية حول ليبيا الذي سيعقد غداً في بروكسل بحضور الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية" فدريكا مورغريني "، والمبعوث الأممي إلى ليبيا " مارتن كوبلر "، والممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا " جاكايا كيكويتي ". وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام " محمود عفيفي " أن الاجتماع يأتي متابعة للاجتماع الأول للمجموعة الرباعية الذي استضافته الجامعة العربية بالقاهرة في 18 مارس الماضي، مبيناً أن اجتماع بروكسل يهدف إلى مواصلة التنسيق والتشاور القائم بين الجامعة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ، حول مجمل تطورات الشأن الليبي والعمل بشكل مشترك من أجل دعم الليبيين في العملية السياسية الرامية لاستكمال تنفيذ الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، ومناقشة آخر التطورات الأمنية على الساحة الليبية. وأكد المتحدث باسم الجامعة العربية أن المجموعة الرباعية ستعيد التأكيد على موقفها الثابت الداعم لكل الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل العسكري الأجنبي، وأهمية مواصلة المسار السياسي للتوصل إلى الحلول المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات. ...( وال )..