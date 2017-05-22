منظمة الصحة العالمية تعلن إرسال فريق طوارئ للسيطرة على الكوليرا في اليمن.

جنيف 22 مايو 2017 (وال) - تعتزم منظمة الصحة العالمية إرسال فريق طوارئ وبصفة عاجلة إلى اليمن للسيطرة على وباء الكوليرا , حسبما ذكرت مصادر اعلامية اليوم الاثنين. واوضحت المصادر ان وزير الصحة اليمني "ناصر باعوم" قدم خلال اجتماع الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط شرحا مفصلا عن الوضع الصحي في بلاده خاصة ما يتعلق بانتشار الإسهالات المائية الحادة والكوليرا .. مؤكدا أن الحكومة اليمنية تبذل قصارى جهودها لاحتواء تلك الكارثة بدعم من دول مجلس التعاون الخليجي والمنظمات الدولية . وأشار إلى أن وزارة الصحة اليمنية أقامت مراكز استقبال لتلك الحالات ووفرت الأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات التي ثبت فيها تلك الحالات وكذلك فرق الرصد الوبائي إضافة إلى حملات التوعية والتثقيف الصحي عبر وسائل الإعلام المختلفة . وطالب وزير الصحة اليمني منظمة الصحة العالمية بتقديم مزيد من الدعم لمساعدة بلاده في مواجهة تلك الكارثة . .. ( وال ) ..