الاتحاد الأفريقي يدعو دول الجوار لمساعدة ليبيا .

طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي " إسماعيل شرقي " أنه من الطبيعي أن يكون للدول المجاورة لليبيا دور أساسي لمساعدة أبناء هذا البلد في تجاوز أزمتهم بالنظر إلى عامل الجيرة وإلى التحديات الأمنية التي تفرض عليهم جراءها. وشدد " شرقي " في تصريحات متلفزة أمس الأحد ، على أهمية دور دول الجوار في مساعدة الليبيين في حل أزمتهم كونهم أول من يتضرروا من اللا أمن في هذا البلد. وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي:" إن الكميات الكبيرة من الأسلحة التي تتنقل بكل سهولة في ليبيا وبدول الجوار يفرض ضغطًا كبيرًا على دول الجوار التي لابد أن يكون لها دور و أن يسمع صوته". ...( وال )..