رئيسة كوريا الجنوبية السابقة تمثل أمام المحكمة غدا الثلاثاء في اتهامات بالفساد .

سيول 22 مايو 2017 ( وال ) - تمثل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك جيون هاي غدا الثلاثاء أمام المحكمة على خلفية تورطها في فضيحة فساد . وذكرت تقارير إعلامية في سيول اليوم الإثنين أن بارك تواجه اتهامات فساد عديدة, وأنه في حال إدانتها ستواجه السجن مدى الحياة مضيفة أن ظهور بارك أمام جلسة الاستماع المقررة غدا بمحكمة سيول المركزية سيكون أول ظهور عام لها منذ اعتقالها يوم 31 مارس الماضي للتحقيق معها في اتهامات تتعلق بتقاضي رشوة وسوء استخدام السلطة والابتزاز وتسريب أسرار الحكومة في الفضيحة المتعلقة بالتواطؤ مع شريكتها وصديقتها تشوي سون سيل. وكان البرلمان الكوري الجنوبي قد عزل بارك من منصبها في ديسمبر الماضي بتهمة التواطؤ مع تشوي لابتزاز شركات كورية جنوبية كبرى من بينها سامسونج والسماح لصديقتها بالتدخل في شؤون الدولة,و فقدت بارك الحصانة التي كانت تحميها من الملاحقة الجنائية بعد تأييد المحكمة الدستورية لقرار البرلمان بعزلها.