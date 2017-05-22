" السراج " يحضر مراسم افتتاح مركز مكافحة التطرف ( اعتدال ) وذلك على هامش القمة العربية الاسلامية الامريكية بالرياض .

طرابلس 22 مايو 2017 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " الى جانب عدد من ملوك وامراء ورؤساء - ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الاسلامية الامريكية " مساء أمس مراسم افتتاح مركز مكافحة التطرف ( اعتدال ) بالعاصمة السعودية الرياض ، وذلك على هامش القمة العربية الاسلامية الامريكية التى احتضنتها المملكة العربية السعودية أمس الاحد . وكان في استقبال " السراج " لدى وصوله لمقر المركز " سلمان بن عبد العزيز " ملك المملكة العربية السعودية ، والذي افتتح رفقة رئيس الولايات المتحدة الامريكية هذا المركز الذي يعنى بمكافحة الارهاب ومواجهة الفكر المتطرف وتعزيز الامن الفكري ونشر مبادئ السلام في ارجاء العالم كافة . ...( وال )..