\" السراج \" : على المجتمع الدولي كف أيدي الذين يتدخلون سلباً في الشأن الداخلي لليبيا .
الإثنين ، 22- 05- 2017 - 10:11:00
\n طرابلس 22 مايو 2017( وال )- أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق \nالوطني \" فائز السراج \" أن الوضع المتأزم الذي سمح بتمدد الإرهاب \nوانتشاره في ليبيا ، كان أحد أسبابه رفع المجتمع الدولي يده وتخليه عنا \nبعد تدويل القضية الليبية عام 2011، ليبقى البلد في مهب الفوضى والانقسام\nوانتشار السلاح.\n وقال \" السراج \" في كلمته بالقمة العربية الاسلامية الامريكية - التى \nعقدت بالرياض أمس \" حان الوقت للتصحيح وفق إستراتيجية شاملة تساعد \nالليبيين على تحقيق الاستقرار السياسي ، هذا هو العلاج وهو الوسيلة \nالحاسمة لمكافحة الإرهاب والتطرف بمختلف إشكاله ومسمياته .\nوأضاف \" إن جُل المجموعات الارهابية وقياداتها تأتينا من خارج ليبيا ، \nمما يضع مسؤولية مضاعفة على دول الجوار، لقد أستغل هؤلاء الارهابيون \nالانفلات الأمني ، واستغلوا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في \nالتمويل واستجلاب المرتزقة، لذا على المجتمع الدولي دعمنا ودعم هذه الدول\nللتعامل مع هذا العدو المشترك \". \n وجدد \" السراج \" تأكيده على رؤية حكومة الوفاق الوطني ان المدخل \nللاستقرار يكون عبر الجلوس على طاولة الحوار،وأنه لا حل عسكري للأزمة \nالليبية ، مشيرا الى أن اللقاءات الأخيرة مع العديد من الأطراف السياسية،\nتهدف الى إيجاد قواسم مشتركة بين الفرقاء ، وعلى أرضية الاتفاق السياسي، \nلأن معاناة الليبيين وصلت إلى حدها الأقصى ، ولا يمكن أن يتحملوا المزيد \nمن إضاعة الوقت .\nوطالب \" السراج \" المجتمع الدولي كف أيدي الذين يتدخلون سلباً في الشأن \nالداخلي لليبيا ، عبر دعم هذا الطرف أو ذاك ، مما يسبب في اطالة عمر \nالأزمة ، وقال \" السراج \" في هذا الخصوص \" لقد أصبحنا ساحة لتصفية \nالحسابات ، ثم يُطلب منا أن يكون الحل ليبي – ليبي ...هناك من يغذي \nالاقتتال الداخلي بشكل مباشر وغير مباشر، وتعددت المواجهات في معظم انحاء\nالبلاد ، وراح ضحيتها المئات، كان آخرها ما حدث في الجنوب الليبي منذ \nأيام. إن السلاح للأسف يصل الى جميع الأطراف المتصارعة باستثناء الحكومة \nالشرعية \".\n \n ...( وال )..